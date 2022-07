Bobby Lashley | “Mi intriga poter lottare contro Gunther | un giorno”

(Di venerdì 29 luglio 2022) A pochi giorni dal ppv Summerslam, gli atleti della WWE sono impegnati in una serie di interviste utili a pubblicizzare l’evento. Ospite di BT Sport,è stato interpellato su quello che sarebbe uno dei suoi avversari preferiti, qualora la compagnia dovesse dargliene l’occasione. Il nome citato dall’attuale Us Champion è nientemeno che, campione Intercontinentale a Smackdown. Le parole di“Un match a cui ho pensato e che in tanti mi citano è quello con. È il mio contraltare dell’altro show. Penso che sarebbe un matchnte. È un duro duro duro avversario. Credo stia facendo il percorso giusto per arrivare presto al top”.

WWE United States Championship :(c) vs Theory Mr. Money in the Bank cercherà di riprendersi il titolo perso allo scorso Premium Live Event contro. "The Almighty" farà ...... ma è stata scaraventata giù dalla scala da Liv Morgan, diventata per la prima volta in carriera Miss Money in The Bank! WWE United States Championship :batte Theory Nonostante la ... Bobby Lashley: "Io e altre due superstar abbiamo brillato durante la pandemia"