Blanco, il concerto a Roma incanta tutti: anche il papà sul palco (Di venerdì 29 luglio 2022) Blanco si è esibito mercoledì 27 luglio all’Ippodromo delle Capannelle, a Roma davanti a 30 mila persone. I fan in delirio, arrivati al Rock in Rome sin dalle prime ore del mattino, lo hanno accolto a braccia aperte. Un concerto che ha lasciato il segno e che oggi si ripeterà con una seconda data nuovamente all’Ippodromo delle Capannelle. Durante il concerto tantissimi i momenti emozionanti. Il più commovente di tutti è avvenuto quando il padre di Blanco è salito sui palco. Blanco invita il padre sul palco: fan in delirio “Adesso voglio sul palco una delle persone più importanti della mia vita, mio papà. Colui che c’è sempre stato, che dall’inizio ha sempre creduto in me. Dove sei ... Leggi su tvzap (Di venerdì 29 luglio 2022)si è esibito mercoledì 27 luglio all’Ippodromo delle Capannelle, adavanti a 30 mila persone. I fan in delirio, arrivati al Rock in Rome sin dalle prime ore del mattino, lo hanno accolto a braccia aperte. Unche ha lasciato il segno e che oggi si ripeterà con una seconda data nuovamente all’Ippodromo delle Capannelle. Durante iltantissimi i momenti emozionanti. Il più commovente diè avvenuto quando il padre diè salito suiinvita il padre sul: fan in delirio “Adesso voglio suluna delle persone più importanti della mia vita, mio. Colui che c’è sempre stato, che dall’inizio ha sempre creduto in me. Dove sei ...

writtenhaz : VENDO Purtroppo non potrò più andare al concerto di Blanco a Catania il 31/07 (domenica), quindi vendo il mio big… - tuseiantartide : RT @roserome1927: L’AS Roma in gita al concerto di Blanco ?? - ayaennajib : portami a un concerto di blanco per favore - myIordxerm : domani ho il concerto di blanco e non so che cazzo mettere - Gaia_Romaa : Mia sorella dal concerto di Blanchito: Ruggine e Amatoriale la cantavamo solo io e Blanco. ???????????? -