Blanco e Leonardo Bocci | il selfie dopo il concerto con la ' Dybala mask'

(Di venerdì 29 luglio 2022)e la. Ieri, 28 luglio ,si è esibito in una seconda tappa all' Ipprodromo delle Capannelle . In tutto 64 mila persone , come ha riferito lo stesso cantante ...

blanco_odette : RT @FilmstoFilms_: Martin Scorsese and Leonardo DiCaprio. - noviaderugge : AL CONCERTO DI BLANCO AVEVO LEONARDO LETTERALMENTE A 10 METRI DA ME -

Soundsblog

Bocci ,e la Dybala mask . Ieri, 28 luglio ,si è esibito in una seconda tappa all' Ipprodromo delle Capannelle . In tutto 64 mila persone , come ha riferito lo stesso cantante ...Dopo l'assassinio di(Héctor Otones), ossia l'uomo che cinque anni aveva costretto Soledad ...del fatto che i responsabili delle morti di Antonito (Alvaro Quintana) e Carmen (Maria) ... Blanco, Rock in Roma 28 luglio 2022: stasera la seconda data, la scaletta del concerto Leonardo Bocci, Blanco e la Dybala mask. Ieri, 28 luglio, Blanco si è esibito in una seconda tappa all'Ipprodromo delle Capannelle. In tutto 64 mila persone, come ha riferito ...Blanco fa il bis a Roma all'Ippodromo delle Capannelle, giovedì 28 luglio 2022: info biglietti, orari e scaletta concerto ...