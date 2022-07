Black Panther: Wakanda Forever, Lupita Nyong'o: "Girare questo film è stato molto terapeutico" (Di venerdì 29 luglio 2022) Lupita Nyong'o, durante una recente intervista relativa a Black Panther: Wakanda Forever, ha rivelato che le riprese del film sono state 'molto terapeutiche'. Lupita Nyong'o, una delle principali star di Black Panther, ha recentemente parlato di quanto siano state "terapeutiche" le riprese del sequel del Marvel Cinemati Universe dopo la morte di Chadwick Boseman, scomparso a soli 43 anni il 28 agosto del 2020. L'MCU è diventato un vero e proprio gigante nell'industria dell'intrattenimento, ma ci sono alcuni franchise per cui i fan impazziscono letteralmente e Black Panther di Ryan Coogler rientra sicuramente in questa categoria: il prossimo sequel, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 luglio 2022)'o, durante una recente intervista relativa a, ha rivelato che le riprese delsono state 'terapeutiche'.'o, una delle principali star di, ha recentemente parlato di quanto siano state "terapeutiche" le riprese del sequel del Marvel Cinemati Universe dopo la morte di Chadwick Boseman, scomparso a soli 43 anni il 28 agosto del 2020. L'MCU è diventato un vero e proprio gigante nell'industria dell'intrattenimento, ma ci sono alcuni franchise per cui i fan impazziscono letteralmente edi Ryan Coogler rientra sicuramente in questa categoria: il prossimo sequel, ...

