Bimba morta | la disperazione della nonna materna

(Di venerdì 29 luglio 2022) Si sono svolti nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, i funeralipiccola Diana Pifferi, ladi stenti a 16 mesi dopo essere stata lasciata in casa sola ...

Si sono svolti nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, i funerali della piccola Diana Pifferi, ladi stenti a 16 mesi dopo essere stata lasciata in casa sola per sei giorni. Un lungo applauso ha accompagnato la piccola bara bianca al suo ingresso nella chiesa gremita di gente. All'...Ad accogliere sul sagrato della chiesa i familiari dellac'erano tante persone comuni che, in ... "Dianadi stenti". L'autopsia inchioda la madre: cosa rischiaSi sono svolti nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, i funerali della piccola Diana Pifferi, la bimba morta di stenti ...Si è svolto lo straziante funerale della piccola Diana, la bambina morta di fame e stenti a causa dell'abbandono della madre.