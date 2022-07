(Di venerdì 29 luglio 2022) "Non comprendiamo come sia potuto succedere l'abbandono di una bambina fino all'esito tragico della morte di stenti. Condividiamo loe l'". Così l'di, monsignor ...

Giorno_Milano : Bimba morta di stenti, Delpini: 'Vago senso di colpa. Milano dovrebbe essere diversa' - iconanews : Bimba morta, arcivescovo di Milano: 'Sconcerto e orrore' - Gazzettino : Funerali di Diana Pifferi, palloncini e striscioni per la bimba morta di stenti. Le grida della nonna: «Diana, la m… - SkyTG24 : Bimba morta a #Milano, oggi i funerali. Arcivescovo: sconcerto e orrore - lasiciliait : L'ultimo saluto alla piccola Diana, la bimba abbandonata dalla madre e morta di stenti -

Così l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nel messaggio letto ai funerali della piccola Diana, 18 mesi,dopo essere stata abbandonata in casa per sei giorni dalla madre Alessia, ...Così l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nel messaggio letto ai funerali della piccola Diana, 18 mesi,dopo essere stata abbandonata in casa per sei giorni dalla madre Alessia, ...Oltre 150 persone hanno voluto rendere l'ultimo saluto a Diana Pifferi. Ai funerali presente anche il sindaco di Milano Beppe Sala ...Un mazzetto di palloncini bianchi, alcuni a forma di cuore, ondeggiano all'entrata della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, dove sono in corso i funerali di ...