Bimba di 5 anni muore all'improvviso per un virus. La famiglia: 'Sembrava influenza, vogliamo risposte' (Di venerdì 29 luglio 2022) Risentiva di lievi sintomi a quelli dell'influenza, ma era risultata negativa al Covid . Poi le si è gonfiato il viso ed è stata portata d'urgenza in ospedale visto che, pallida in volto, assonnata, ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) Risentiva di lievi sintomi a quelli dell', ma era risultata negativa al Covid . Poi le si è gonfiato il viso ed è stata portata d'urgenza in ospedale visto che, pallida in volto, assonnata, ...

vigilidelfuoco : Salvata dai #vigilidelfuoco! Una bimba di 7 anni, caduta in un pozzo a Cingoli (MC), è stata recuperata dal nostro… - Aisha64417632 : RT @animadellafesta: Bimba di 6 mesi con febbre/covis a gennaio: -Le dia tachipirina -No, uso Nurofen -Raccomando tachipirina Bimba di 12… - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Bimba bocciata a 7 anni, Tar Puglia: «Scuola rivaluti decisione» - News - angiuoniluigi : RT @leggoit: Bimba di 5 anni muore all'improvviso per un #virus. La famiglia: «Sembrava influenza, vogliamo risposte» - leggoit : Bimba di 5 anni muore all'improvviso per un #virus. La famiglia: «Sembrava influenza, vogliamo risposte» -