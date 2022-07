Bianco, quasi due anni, ha rischiato l’amputazione della zampa cerca casa (Di venerdì 29 luglio 2022) Mi presento, sono Bianco e sono nato sfortunato. Sono un randagio di confine, stavo in strada sul confine tra due comuni, che si rimbalzano la competenza dell’accalappio per non pagare la degenze al canile. Per mia sfortuna mi hanno incidentato e buttato in una cunetta nella zona del passaggio a livello. Le mie urla di dolore hanno permesso ad una volontaria di trovarmi. Hanno chiamato i vigili dell’altro comune, che hanno dichiarato che non era nemmeno il loro territorio. Sono finito in un rifugio dove sono rimasto 2 giorni, non avevano posto né i mezzi per farmi i raggi, così l’indomani mi hanno mandato in un canile. La mia frattura era composta e non serviva l’intervento con le placche, invece hanno fasciato la zampa, che continuava a farmi malissimo. Il finale è questo: dopo un mese la zampa era gonfissima per le infezioni. Al ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 luglio 2022) Mi presento, sonoe sono nato sfortunato. Sono un randagio di confine, stavo in strada sul confine tra due comuni, che si rimbalzano la competenza dell’accalappio per non pagare la degenze al canile. Per mia sfortuna mi hanno incidentato e buttato in una cunetta nella zona del passaggio a livello. Le mie urla di dolore hanno permesso ad una volontaria di trovarmi. Hanno chiamato i vigili dell’altro comune, che hanno dichiarato che non era nemmeno il loro territorio. Sono finito in un rifugio dove sono rimasto 2 giorni, non avevano posto né i mezzi per farmi i raggi, così l’indomani mi hanno mandato in un canile. La mia frattura era composta e non serviva l’intervento con le placche, invece hanno fasciato la, che continuava a farmi malissimo. Il finale è questo: dopo un mese laera gonfissima per le infezioni. Al ...

