Bianca Berlinguer: “Il destino di Cartabianca é segnato”, la notizia è ufficiale (Di venerdì 29 luglio 2022) Nelle ultime ore arriva finalmente la notizia ufficiale per Bianca Berlinguer. Quale sarà il destino del suo tal show? Bianca Berlinguer (Raiplay screenshot)Finalmente arrivano notizie su Bianca Berlinguer nelle ultime ore e si tratta di note ufficiali. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo dietro le quinte della Rai. L’ultima stagione del talk show politico di Bianca Berlinguer è stata parecchio caotica. Lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina ha imposto gli approfondimenti del caso e tutte le trasmissioni principali della Rai si sono occupate di fare un servizio pubblico all’altezza. Soprattutto nei primi tempi c’era molta confusione, i collegamenti direttamente nelle zone di guerra erano ... Leggi su specialmag (Di venerdì 29 luglio 2022) Nelle ultime ore arriva finalmente laper. Quale sarà ildel suo tal show?(Raiplay screenshot)Finalmente arrivano notizie sunelle ultime ore e si tratta di note ufficiali. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo dietro le quinte della Rai. L’ultima stagione del talk show politico diè stata parecchio caotica. Lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina ha imposto gli approfondimenti del caso e tutte le trasmissioni principali della Rai si sono occupate di fare un servizio pubblico all’altezza. Soprattutto nei primi tempi c’era molta confusione, i collegamenti direttamente nelle zone di guerra erano ...

VincenzoDales20 : @pablo__liberal Ma soprattutto fino al 10 Settembre senza Gruber Floris Bianca Berlinguer Merlino Panella e la brig… - Gigabyte1979 : @FilBarbera @tg2rai Beh dai, vuoi mettere i bei tempi degli assolutamente imparziali Minoli, Ruotolo, Giulietti, Gr… - SimoneBonzanini : RT @kuliscioff: @antonluca_cuoco @guffanti_marco @GabrieleGranato I ragazzi del Giffoni, a quanto pare, sono stati migliori dei loro pateti… - LAlimini76 : RT @GiusCandela: Bruno Vespa e Bianca Berlinguer in onda da martedì 30 agosto. Damilano dal 22 o 29 agosto, problemi da risolvere per lo st… - AnnaritaNinni : NON DITE ALLA BERLINGUER CHE NON CI VOLEVA POI TANTO A FARE IL CONTROCANTO A ORSINI... -