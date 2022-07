Beyoncé | violato l' embargo del nuovo album ' Renaissance' - Magazine - quotidiano net

OGGI

Un particolare che non ha lasciato indifferenti i fan di, che sono insorti sui social. Lo staff della cantante, nel frattempo, ha cercato di far eliminare almeno dalla rete ogni versione non ...... protestando contro la vittoria della popstar su(che secondo Kanye meritava il premio più ... con l'accusa di averle politiche della community su bullismo, molestie e incitamento all'... Blue Ivy è uguale a mamma Beyoncé! Ma che imbarazzo l’abbraccio di papà Jay-Z…