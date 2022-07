Bernardeschi | “Ho avuto un’offerta dal Napoli | ho preferito andare altrove”

ZonaBianconeri : RT @peda1911: E comunque #Bernardeschi insultato e minacciato, ha avuto più rispetto di #DeLigt amato e addirittura capitanato. Una triste… - peda1911 : E comunque #Bernardeschi insultato e minacciato, ha avuto più rispetto di #DeLigt amato e addirittura capitanato. U… - calciomercatoit : ??TV PLAY - Federico #Bernardeschi??? 'A #Toronto non per soldi. Ho avuto offerte da #Napoli e #Atalanta' - giacav_ : @SlashMidnight @GiulioLazza @__Mari92 Anche bernardeschi ha vinto tanto e un europeo. Che vuol dire ? Bonucci è sta… - infoitsport : Bernardeschi: «Dybala si merita la Roma e la presentazione che ha avuto» -

Federico© LaPresseASPETTO MENTALE - "In realtà sono sempre stato libero, sai, in Italia o alla Juve, ho vinto tanto e sono arrivato molto giovane, avevo 23 anni ed è una cosa molto ...Federicoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport , commentando la sua scelta di trasferirsi al ... ' A Torino hola possibilità di fare un'esperienza in un top club e sono diventato ...Intervenuto IN ESCLUSIVA ai microfoni di “tvplay_calciomercatoit”, Federico Bernardeschi ha parlato del suo trasferimento in Canada e di alcuni retroscena di calciomercato Intervenuto IN ESCLUSIVA ai ...Ma non solo, il Campione d'Europa è tornato anche su cosa non sia funzionato nella sua avventura alla Juventus: In un'intervista rilasciata a Sky Sport, l'ex Viola Federico Bernardeschi ha raccontato ...