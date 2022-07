Berlusconi in tv dopo 3 anni: «Mi sento ringiovanito, con la campagna elettorale porterò FI al 20%» (Di venerdì 29 luglio 2022) Un Silvio Berlusconi in grandissima forma, ieri, è tornato ospite in presenza in uno studio televisivo. Erano tre anni che non succedeva, ma, ha assicurato il leader azzurro, sarà sola la prima di numerose altre partecipazioni, perché «inizio una campagna elettorale che vorrei fare in prima persona, una campagna molto forte diretta a far capire ai cittadini tutte le cose che adesso sembra che ancora non siano chiare, per portare Forza Italia ad essere la colonna principale del centrodestra». La sua presenza, comunque, ha precisato il Cav, sarà principalmente sui social, alle radio e nelle tv, mentre «credo – ha sottolineato – non ci saranno comizi». Berlusconi: «Mi sento ringiovanito, porterò FI al 20%» Berlusconi, che ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Un Silvioin grandissima forma, ieri, è tornato ospite in presenza in uno studio televisivo. Erano treche non succedeva, ma, ha assicurato il leader azzurro, sarà sola la prima di numerose altre partecipazioni, perché «inizio unache vorrei fare in prima persona, unamolto forte diretta a far capire ai cittadini tutte le cose che adesso sembra che ancora non siano chiare, per portare Forza Italia ad essere la colonna principale del centrodestra». La sua presenza, comunque, ha precisato il Cav, sarà principalmente sui social, alle radio e nelle tv, mentre «credo – ha sottolineato – non ci saranno comizi».: «MiFI al 20%», che ...

