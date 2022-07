“Berlusconi durante la crisi chiamò l’ambasciatore russo” | ma FI smentisce FdI ribadisce la linea atlantista Il Cav | “Indicheremo noi il premier”

repubblica : Berlusconi e quelle telefonate con l’ambasciatore russo durante la crisi di governo: 'Mi ha spiegato la verita' sul… - Agenzia_Ansa : Berlusconi 'durante la crisi chiamò l'ambasciatore russo'. Indiscrezioni di Repubblica. Si allarga lo scenario del… - repubblica : Berlusconi e le telefonate con l’ambasciatore russo durante la crisi di governo: 'Mi ha spiegato la verita' sulla g… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Berlusconi 'durante la crisi chiamò l'ambasciatore russo'. Indiscrezioni di Repubblica. Si allarga lo scenario del caso… - antsolano : RT @Agenzia_Ansa: Berlusconi 'durante la crisi chiamò l'ambasciatore russo'. Indiscrezioni di Repubblica. Si allarga lo scenario del caso… -

Conte in mattinata non aveva anticipato la decisioneun collegamento in radio a Rtl 102.5, ... "La scelta più difficile, anche umanamente per la riconoscenza che devo a Silvio, è ...Duro anche il commento del segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova su Fb: "ha parlato con l'ambasciatore russo e ora chiede agli ucraini di accogliere le ..."Non ho mai incontrato l'ambasciatore russo in Italia, né ho mai avuto conversazioni con lui". Lo dichiara in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, smentendo le indiscrezioni su u ...Indiscrezioni di 'Repubblica'. Si allarga lo scenario del caso Russia aperto dalle indiscrezioni pubblicate ieri da 'La Stampa' (ANSA) ...