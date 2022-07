Berlusconi: centrosinistra senza M5s garanzia vittoria centrodestra (Di venerdì 29 luglio 2022) "Io non vedo questa unità nel centrosinistra, anzi. Il M5s non va con il partito democratico, questo fatto è garanzia per noi della vittoria". Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dà il via alla campagna elettorale partendo dalla prima intervista televisiva (Zona Bianca su Retequattro). "C'è Calenda che con questo finto centrino pensa di portarlo a sinistra ma saranno pochi voti. Tenga presente che Calenda in 5 anni ha cambiato cinque volte partito e nome del proprio partito; quindi, non verrà da lì nessuna possibilità per la sinistra di superare i voti del centrodestra" ha aggiunto l'ex premier.Non manca l'ottimismo. "Sarà Forza Italia ad indicare il premier perché io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale" e "con Forza Italia conto di arrivare al 20%" ha detto ancora il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 29 luglio 2022) "Io non vedo questa unità nel, anzi. Il M5s non va con il partito democratico, questo fatto èper noi della". Il leader di Forza Italia, Silvio, dà il via alla campagna elettorale partendo dalla prima intervista televisiva (Zona Bianca su Retequattro). "C'è Calenda che con questo finto centrino pensa di portarlo a sinistra ma saranno pochi voti. Tenga presente che Calenda in 5 anni ha cambiato cinque volte partito e nome del proprio partito; quindi, non verrà da lì nessuna possibilità per la sinistra di superare i voti del" ha aggiunto l'ex premier.Non manca l'ottimismo. "Sarà Forza Italia ad indicare il premier perché io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale" e "con Forza Italia conto di arrivare al 20%" ha detto ancora il ...

