Belluno, muore a 2 anni dopo il pomeriggio al parco giochi: il dramma davanti al papà (Di venerdì 29 luglio 2022) Un bambino di due anni è morto ieri per cause ancora sconosciute all'ospedale di Pieve di Cadore (Belluno) dove era giunto in codice rosso in seguito ad un malore accusato nella sua abitazione di ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) Un bambino di dueè morto ieri per cause ancora sconosciute all'ospedale di Pieve di Cadore () dove era giunto in codice rosso in seguito ad un malore accusato nella sua abitazione di ...

