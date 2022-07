Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti per un nuovo "sì": arriva il lieto evento (Di venerdì 29 luglio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero pronti a rinnovare la promessa del loro amore. Come? Ma con un evento intimo che si svolgerà in quel di Napoli. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Dopo una vacanza sullo yacht di lui e le foto a testimonianza del ritrovato amore, la storia tra i due prosegue a gonfie vele. Tanto che l’ultimo numero del settimanale Diva e Donna gli ha dedicato un intero articolo. Il fatto che, dopo tanto tempo separati, i due abbiano deciso di ritornare insieme un’altra volta, è un’occasione per svelare tanti retroscena. Uno di questi riguarderebbe alcuni festeggiamenti in programma. I due si sono ritrovati dopo un lungo allontanamento e vorrebbero festeggiare il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 29 luglio 2022)Desarebberoa rinnovare la promessa del loro amore. Come? Ma con unintimo che si svolgerà in quel di Napoli.Desono tornati insieme. Dopo una vacanza sullo yacht di lui e le foto a testimonianza del ritrovato amore, la storia tra i due prosegue a gonfie vele. Tanto che l’ultimo numero del settimanale Diva e Donna gli ha dedicato un intero articolo. Il fatto che, dopo tanto tempo separati, i due abbiano deciso di ritornare insieme un’altra volta, è un’occasione per svelare tanti retroscena. Uno di questi riguarderebbe alcuni festeggiamenti in programma. I due si sono ritrovati dopo un lungo allontanamento e vorrebbero festeggiare il ...

