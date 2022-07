Becky Lynch: “Ronda Rousey non rispetta il wrestling” (Di venerdì 29 luglio 2022) Parole piccate quelle di Becky Lynch riferite alla sua nemica di lunga data Ronda Rousey. “The man” ha rilasciato una intervista in occasione del “Courtside club podcast” su ESPN in cui, riferendosi a quanto dichiarato dalla Rousey in occasione di un VLOG del 2019 nel quale dichiarava che il wrestling fosse “predeterminato e finto”, la consorte di Seth Rollins ha detto : “Trovo che Ronda Rousey dovrebbe avere più rispetto per lo sport per cui io ho dato la mia vita, che amo e del quale sono ossessionata. Entrambe siamo rientrate da una gravidanza ed una sola è ritornata migliore di prima, l’altra no. Non credo che lei si impegni e si alleni tanto quanto me. Entrambe sono impegnate in match titolati a SummerSlam. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 29 luglio 2022) Parole piccate quelle diriferite alla sua nemica di lunga data. “The man” ha rilasciato una intervista in occasione del “Courtside club podcast” su ESPN in cui, riferendosi a quanto dichiarato dallain occasione di un VLOG del 2019 nel quale dichiarava che ilfosse “predeterminato e finto”, la consorte di Seth Rollins ha detto : “Trovo chedovrebbe avere più rispetto per lo sport per cui io ho dato la mia vita, che amo e del quale sono ossessionata. Entrambe siamo rientrate da una gravidanza ed una sola è ritornata migliore di prima, l’altra no. Non credo che lei si impegni e si alleni tanto quanto me. Entrambe sono impegnate in match titolati a SummerSlam.

