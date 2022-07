Beautiful, puntate America: Li sotto choc, Bill chiama il dottor Jordan Armstrong (Di venerdì 29 luglio 2022) Bill Spencer potrebbe rivelarsi risolutivo nella storyline che ha per protagonisti Finn e Sheila. La dark lady, grande protagonista delle ultime puntate Americane di Beautiful, infatti, ben presto si ritroverà a dover fronteggiare i tentativi del figlio di scappare dalle sue grinfie, mentre l'editore si imbatterà nella sua madre adottiva, Li. Facendo un passo indietro, ricordiamo che Sheila ha sparato a Steffy e a Finn e che il giovane è stato dichiarato morto, mentre la giovane Forrester è entrata in coma e vi è rimasta per diverso tempo. Al suo risveglio, non ricordava cosa fosse accaduto il giorno della sparatoria e la Carter ha tirato un sospiro di sollievo, ma ben presto la ragazza ha riacquistato la memoria e l'ha fatta arrestare. Nel frattempo, Li, la madre adottiva di Finn, ha lasciato che tutti credessero che ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 29 luglio 2022)Spencer potrebbe rivelarsi risolutivo nella storyline che ha per protagonisti Finn e Sheila. La dark lady, grande protagonista delle ultimene di, infatti, ben presto si ritroverà a dover fronteggiare i tentativi del figlio di scappare dalle sue grinfie, mentre l'editore si imbatterà nella sua madre adottiva, Li. Facendo un passo indietro, ricordiamo che Sheila ha sparato a Steffy e a Finn e che il giovane è stato dichiarato morto, mentre la giovane Forrester è entrata in coma e vi è rimasta per diverso tempo. Al suo risveglio, non ricordava cosa fosse accaduto il giorno della sparatoria e la Carter ha tirato un sospiro di sollievo, ma ben presto la ragazza ha riacquistato la memoria e l'ha fatta arrestare. Nel frattempo, Li, la madre adottiva di Finn, ha lasciato che tutti credessero che ...

massimomarino71 : Possono tamponare facendo ricominciare le puntate di beautiful dall'inizio più di una volta in TV ma se non si comi… - TwBeautiful : RT @Eli5Cullen: Con 24 ore di Beautiful si possono fare 3 anni di puntate per noi mediamente #twittamibeautiful - Eli5Cullen : Con 24 ore di Beautiful si possono fare 3 anni di puntate per noi mediamente #twittamibeautiful - Sbritzz1 : @PBerizzi @repubblica Stai diventando come Beautiful a forza di puntate - sarettacm99 : @alexiasslazio serena- paolo? quello è un drama a puntate tipo beautiful -