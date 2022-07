Beach volley, Lubijana e Myslowice. Azzurri fuori dal tabellone principale (Di venerdì 29 luglio 2022) Non riescono a superare lo scoglio delle qualificazioni le due coppie azzurre iscritte al torneo di Lubijana, Future sloveno inserito in un fine settimana in cui gran parte delle coppie italiane si sono concentrate sulla tappa del Campionato Italiano di Termoli. in Slovenia nel torneo femminile Rubini/Godenzoni sfiorano la qualificazione uscendo di scena al secondo turno. Al primo la coppia italiana aveva battuto in rimonta 2-1 (18-21, 21-8, 15-7) le norvegesi Saga/Steinvag, mentre nella sfida decisiva per l’ingresso in main draw sono uscite sconfitte 2-1 (19-21, 21-18, 15-10) contro le statunitensi Lindahl/Smith. in campo maschile escono al primo turno Monduzzi/Boncompagni sconfitti 2-0 (21-10, 21-14) dai belgi Vandercaveye/Vandeecaveye. Iniziate oggi le sfide del tabellone principale, senza Azzurri e non ci saranno ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Non riescono a superare lo scoglio delle qualificazioni le due coppie azzurre iscritte al torneo di, Future sloveno inserito in un fine settimana in cui gran parte delle coppie italiane si sono concentrate sulla tappa del Campionato Italiano di Termoli. in Slovenia nel torneo femminile Rubini/Godenzoni sfiorano la qualificazione uscendo di scena al secondo turno. Al primo la coppia italiana aveva battuto in rimonta 2-1 (18-21, 21-8, 15-7) le norvegesi Saga/Steinvag, mentre nella sfida decisiva per l’ingresso in main draw sono uscite sconfitte 2-1 (19-21, 21-18, 15-10) contro le statunitensi Lindahl/Smith. in campo maschile escono al primo turno Monduzzi/Boncompagni sconfitti 2-0 (21-10, 21-14) dai belgi Vandercaveye/Vandeecaveye. Iniziate oggi le sfide del, senzae non ci saranno ...

