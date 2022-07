(Di venerdì 29 luglio 2022) Ambasciata d’Italia inrinnova la sua collaborazione con il prestigiosoBlack Sea Music and Art, giunto alla nona edizione, in programma quest’anno dal 23 al 31 luglio. A conclusione del, che si svolge sotto l’Alto Patrocinio dell’UNESCO, si terrà un eccezionale concerto che vedrà lazione didi fama internazionale, organizzato con il sostegno della stessa Ambasciata d’Italia e dedicato al trentesimo anniversario del ristabilimento delle relazioni diplomatiche fra Italia e. Fra le performance musicali previste, il 31 luglio alMusic Center si esibirà, per la prima volta in, FiSAx, duo costituito dal sassofonista Alex Sebastianutto e dal ...

Il Denaro

L'Ambasciata d'Italia in Georgia rinnova la sua collaborazione con il prestigiosoBlack Sea Music and Art, giunto alla nona edizione, in programma quest'anno dal 23 al 31 luglio. A conclusione del, che si svolge sotto l'Alto Patrocinio dell'UNESCO, si terrà ...Grazie a un intentional agreement, promosso da AICU con l'obiettivo di costruire ponti culturali tra le città, negli ultimi anni la città georgianaha realizzato ungemello del Gimyf. ... Batumi Festival, l'Ambasciata in Georgia partecipa con musicisti italiani - Ildenaro.it Ambasciata d’Italia in Georgia rinnova la sua collaborazione con il prestigioso Batumi Black Sea Music and Art Festival, giunto alla nona edizione, in programma quest’anno dal 23 al 31 luglio. A concl ...(ANSA) - ROMA, 26 LUG - L'Ambasciata d'Italia in Georgia rinnova la sua collaborazione con il prestigioso Batumi Black Sea Music and Art ...