Batteri oltre i limiti, resta il divieto di balneazione in 22 spiagge della riviera romagnola (Di venerdì 29 luglio 2022) Tornate nei limiti 6 aree. Divieti a Goro, nel tratto di Pinarella di Cervia e in 26 tratti del Riminese. Oggi l’esito di nuovi test eseguiti nella zone ancora positive Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 29 luglio 2022) Tornate nei6 aree. Divieti a Goro, nel tratto di Pinarella di Cervia e in 26 tratti del Riminese. Oggi l’esito di nuovi test eseguiti nella zone ancora positive

Agenzia_Ansa : Vietato temporaneamente fare il bagno in 28 aree di balneazione della riviera emiliano-romagnola per valori anomali… - MediasetTgcom24 : Batteri oltre limiti, stop al bagno in mare in 28 punti dell'Emilia Romagna #emiliaromagna - SkyTG24 : Riviera romagnola, batteri oltre limiti: stop bagno in mare in 28 zone - EugenioBerto70 : Batteri oltre limiti, per Comune Rimini 'nessun supermaento' - sole24ore : ?? #Batteri oltre i limiti, resta il #divieto di #balneazione in 22 spiagge della riviera romagnola:… -