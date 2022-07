Batteri in mare Emilia Romagna, allarme rientrato (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Rientra l’allarme Escherichia Coli sulle spiagge dell’Emilia Romagna. “Tutti i campionamenti sono stati completati e tutti gli indicatori sono rientrati nella norma” ha detto l’Assessore all’Ambiente dell’Emilia Romagna Irene Priolo. “Già oggi i sindaci possono fare l’ordinanza di revoca del divieto di balneazione. Possiamo ricondurre quello che è avvenuto alle particolari situazioni del momento: siamo in emergenza per la siccità e abbiamo avuto temperature climatiche molto elevate”. “E’ stato un episodio molto particolare, raramente l’acqua del mare ha superato i 29 gradi. Speriamo che questi episodi non si ripresentino, ma non possiamo escluderlo. Sono sporadici e legati a un insieme di fattori. I controlli ci danno la possibilità di intervenire. E’ difficile che si ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Rientra l’Escherichia Coli sulle spiagge dell’. “Tutti i campionamenti sono stati completati e tutti gli indicatori sono rientrati nella norma” ha detto l’Assessore all’Ambiente dell’Irene Priolo. “Già oggi i sindaci possono fare l’ordinanza di revoca del divieto di balneazione. Possiamo ricondurre quello che è avvenuto alle particolari situazioni del momento: siamo in emergenza per la siccità e abbiamo avuto temperature climatiche molto elevate”. “E’ stato un episodio molto particolare, raramente l’acqua delha superato i 29 gradi. Speriamo che questi episodi non si ripresentino, ma non possiamo escluderlo. Sono sporadici e legati a un insieme di fattori. I controlli ci danno la possibilità di intervenire. E’ difficile che si ...

