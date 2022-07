Basket | Meneghin ricorda Casalini | Un uomo autoironico

Dino, sulle pagine di Gazzetta dello Sport ha voluto ricordare con alcune parole commosse Franco Casalini, venuto a mancare nella giornata di ieri, 28 luglio, a 70 anni. "Una notizia terribile, un ...... la società farà muro, tu vai tranquillo e in squadra la trimurti del successo, D'Antoni,, ...dormi tranquillo e al risveglio saluta tutti i nostri amici che troverai nel campionato di...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le scarpette rosse per lui erano tutto. Tutto. È morto giovedì, a 70 anni, Franco Casalini, ex allenatore dell'Olimpia Milano, in grado di vincere con il club meneghino uno scudetto e una coppa dei ca ...