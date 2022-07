Baseball | Serie A 2022 | ancora una vittoria per San Marino | Fortitudo e Parma Ok Grosseto

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 luglio 2022) Nessuna sorpresa nelladiche, nella giornata di oggi, ha aperto il lungo weekend della poule scudetto con in campo tutte le squadre coinvolte. I tre team favoriti infatti hanno vinto le prime partite della, dimostrandouna volta una superiorità importante rispetto alla concorrenza. Sul velluto in tal senso laBologna, abile ad archiviare velocemente la pratica Torino con il risultato di 10-1, trovando addirittura sette punti in un super mega inning inaugurale. Situazione simile a quella di San, vittoriosa contro il Nettuno per 6-0, score maturato soprattutto nella terza ripresa dove sono stati messi a referto quattro sigilli. Più in salita, almeno nelle battute iniziali, il cammino di, audace ...