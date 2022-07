Bari, bocciata a 7 anni. Il Tar sospende il provvedimento: «Danneggerebbe la sua autostima» (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli insegnanti dell’alunna, secondo i giudici, non hanno tenuto conto dell'età della bambina e del suo stato di salute (una severa forma di asma) Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli insegnanti dell’alunna, secondo i giudici, non hanno tenuto conto dell'età della bambina e del suo stato di salute (una severa forma di asma)

Borderline_24 : Bari, alunna di 7 anni non viene ammessa in terza elementare: '#Scuola rivaluti decisione' - corrmezzogiorno : #Bari Bari, alunna bocciata a 7 anni Il Tar: «Si rivaluti la decisione» - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Bari, bimba bocciata in seconda elementare: Tar invita scuola a ripensarci #bari #tar #puglia #scuola #bimba #bocciat… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Bari, bimba bocciata in seconda elementare: Tar invita scuola a ripensarci #bari #tar #puglia #scuola #bimba #bocciat… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Bocciata a 7 anni, il Tar sospende la decisione della scuola di Bari: 'Può ledere l'autostima' -