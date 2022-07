Barcellona omaggia Dante, a settembre conferenza sulla Divina Commedia illustrata da Dalí (Di venerdì 29 luglio 2022) L‘Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, in occasione della chiusura della mostra “La Divina Commedia illustrata da Salvador Dalí” organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, propone il 7 settembre una conferenza della curatrice della mostra Juliette Murphy. Come si legge in una nota della Farnesina, il tema è la genesi e i contenuti dell’esposizione che si compone di cento acquerelli utilizzati da Dalì per illustrare la Divina Commedia, insieme a numerosi disegni ed altre opere dell’artista catalano preparatorie alla celebre edizione del poema. Nel 1950, in vista della commemorazione del 700° anniversario della nascita di Dante, il Governo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) L‘Istituto Italiano di Cultura di, in occasione della chiusura della mostra “Lada Salvador” organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il 700° anniversario della morte diAlighieri, propone il 7unadella curatrice della mostra Juliette Murphy. Come si legge in una nota della Farnesina, il tema è la genesi e i contenuti dell’esposizione che si compone di cento acquerelli utilizzati da Dalì per illustrare la, insieme a numerosi disegni ed altre opere dell’artista catalano preparatorie alla celebre edizione del poema. Nel 1950, in vista della commemorazione del 700° anniversario della nascita di, il Governo ...

