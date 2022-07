Bando Transizione ecologica 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) Camera di Commercio Bergamo Bergamo 05/07/2022 – 15/09/2022 Le misure sono riservate alle micro e piccole imprese locali, con la concessione di un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher, con un’entità massima che non potrà superare il 70% delle spese ammissibili per la Misura 1 (importo massimo di 600 euro) e il 60% per la Misura 2 (importo massimo di 1.000 euro per le micro imprese, e di 2.500 euro per le piccole e medie imprese).Le domande di contributo saranno ammesse sulla base di due differenti procedure valutative: per la Misura 1 è prevista una procedura valutativa a graduatoria secondo il punteggio assegnato al progetto;per la Misura 2 è prevista una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 11:00 del 5 ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 29 luglio 2022) Camera di Commercio Bergamo Bergamo 05/07/– 15/09/Le misure sono riservate alle micro e piccole imprese locali, con la concessione di un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher, con un’entità massima che non potrà superare il 70% delle spese ammissibili per la Misura 1 (importo massimo di 600 euro) e il 60% per la Misura 2 (importo massimo di 1.000 euro per le micro imprese, e di 2.500 euro per le piccole e medie imprese).Le domande di contributo saranno ammesse sulla base di due differenti procedure valutative: per la Misura 1 è prevista una procedura valutativa a graduatoria secondo il punteggio assegnato al progetto;per la Misura 2 è prevista una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 11:00 del 5 ...

mbbelluco : RT @CLVeneto: ??FSE+ – Componente EaSI: aperto il bando del Fondo Sociale Europeo per iniziative di innovazione sociale a supporto di una tr… - startzai : RT @IBrancaleone: #EmiliaRomagna Bando #TransizioneDigitale supporto #PMI per accrescerne #competitività nazionale e internazionale promuov… - europedirectER : ? Nuovo bando per il sostegno alla transizione #digitale approvato dalla Giunta regionale, che ha stanziato contrib… - RegioneER : RT @BImprese: Regione Emilia-Romagna @RegioneER PR FESR 2022/2027 Finanziamento a #fondoperduto per sostenere la transizione #digitale de… - ardasolutions : ?? Vi ricordiamo che possiamo farvi accedere al Bando per il sostegno della Transizione Digitale delle Imprese dell'… -