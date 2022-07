Bambina di sette anni bocciata: il Tar Puglia sospende il provvedimento Alla scuola: rivalutare la decisione (Di venerdì 29 luglio 2022) Il tribunale amministrativo regionale della Puglia ha sospeso la bocciatura di una Bambina di sette anni. Al Tar si sono rivolti i genitori della bimba che, frequentata la seconda elementare, è stata appunto bocciata con motivazioni della scuola che il tribunale amministrativo chiede di rivalutare. L'articolo Bambina di sette anni bocciata: il Tar Puglia sospende il provvedimento <small class="subtitle">Alla scuola: rivalutare la decisione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 29 luglio 2022) Il tribunale amministrativo regionale dellaha sospeso la bocciatura di unadi. Al Tar si sono rivolti i genitori della bimba che, frequentata la seconda elementare, è stata appuntocon motivazioni dellache il tribunale amministrativo chiede di. L'articolodi: il Taril la proviene da Noi Notizie..

