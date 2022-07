Balotelli | il retroscena | “Perché non sono mai andato al Napoli? De Laurentiis non mi ha mai voluto”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Marioha giocato solo 45 minuti nell’amichevole tra Adana Demispor e, ma tanto è bastato per farsi notare. A Castel di Sangro l’ex azzurro èin rete su rigore nel match terminato 2-2. A fine partita l’ex Inter e Milan ha sottolineato il suo ottimo stato di forma: “Fisicamente sto benissimo, le qualità ci, vedremo”. Alla domanda sulla nazionale, però, si è alterato: “Non fatemene parlare, conoscete il mio pensiero. La Nazionale è la cosa più bella che c’è, poi ognuno fa le sue scelte e io le rispetterò sempre”.ha anche spiegatonon è mai approdato a. “Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a, purtroppo io rispetto tantissimo Dema penso che lui ...

Il Fatto Quotidiano

CASTEL DI SANGRO - Io ci sono. Sì, lui c'è: "Dopo la partita ho detto a Spalletti: se ti serve un attaccante sono qui. E lui ha riso!". Mariochiama il Napoli . Dopo aver fatto gol al Napoli: rigore procurato e realizzato nel corso dell'amichevole che mercoledì gli azzurri hanno pareggiato per 2 - 2 con l'Adana al Patini di Castel ... Rigore procurato e realizzato nel corso dell'amichevole che gli azzurri hanno pareggiato per 2-2 con l'Adana: e poi una chiacchierata di mercato con il signor Luciano ...