Ballando con le Stelle, storia d’amore finita per una celebre concorrente: si sono lasciati! (Di venerdì 29 luglio 2022) La notizia si era diffusa nelle ultime settimane e adesso è ufficiale Anna Falchi si è lasciata con il suo Andrea Ruggeri dopo 11 anni di relazione. E’ stata lei stessa a confessarlo attraverso una bella intervista al magazine Gente. Tra L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) La notizia si era diffusa nelle ultime settimane e adesso è ufficiale Anna Falchi si è lasciata con il suo Andrea Ruggeri dopo 11 anni di relazione. E’ stata lei stessa a confessarlo attraverso una bella intervista al magazine Gente. Tra L'articolo proviene da Inews24.it.

latinanato : @HoaraBorselli Certo che hai tutto chiaro sulla politica? È proprio la stessa cosa vero? Xchè non torna a ballando… - titabart24 : @lunarossi94 @zengavo_Rosalin @NeidyD1 @GOT21566167 @graziefun Io non ho nemmeno citato Dayane. Mi riferivo solo… - RosciRiccardo67 : Ignoravo (mea culpa) quanta cacca ci fosse in giro. Altro che “ballando con le stelle” #NO_ai_fascisti_d_ITALIA - MGardich : @Libero_official Dovrà scegliere tra l’isola dei famosi o il grande fratello ; e no, sono su canale 5, farà ballando con le stelle. - sweeteneree : STAVO BALLANDO THIQUE CON IL VOLUME DELLE CUFFIE AL MASSIMO ENTRA MIO PADRE PER SALUTARMI MI GIRO DI SCATTO E LO V… -