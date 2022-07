Azione Sannio: “Splendida notizia l’adesione di Mara Carfagna” (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La scelta della ministra Mara Carfagna di aderire ad Azione è una notizia che inorgoglisce il nostro movimento. Donna del fare e dall’alto senso delle istituzioni, Mara Carfagna è oggi tra le migliori espressioni della classe dirigente del Mezzogiorno. L’ultima dimostrAzione, in tal senso, l’abbiamo avuta in questi anni in cui ha guidato il ministero per il Sud”. Così in una nota stampa Vincenzo Sguera e Alfredo Nazzaro, rispettivamente segretario e presidente provinciale di Azione e Antonio Del Mese e Vincenzo Regardi, segretario e presidente del circolo cittadino. “Con l’ingresso di Mara Carfagna – proseguono – si rafforza il profilo riformista, europeista e atlantista di Azione. Un motivo di speranza in un tempo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La scelta della ministraCarfagna di aderire adè unache inorgoglisce il nostro movimento. Donna del fare e dall’alto senso delle istituzioni,Carfagna è oggi tra le migliori espressioni della classe dirigente del Mezzogiorno. L’ultima dimostr, in tal senso, l’abbiamo avuta in questi anni in cui ha guidato il ministero per il Sud”. Così in una nota stampa Vincenzo Sguera e Alfredo Nazzaro, rispettivamente segretario e presidente provinciale die Antonio Del Mese e Vincenzo Regardi, segretario e presidente del circolo cittadino. “Con l’ingresso diCarfagna – proseguono – si rafforza il profilo riformista, europeista e atlantista di. Un motivo di speranza in un tempo ...

