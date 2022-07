**Azione: Calenda, 'su alleanze decideremo nei prossimi giorni'** (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Qualunque decisione sulle alleanze la prenderemo insieme nei prossimi giorni. Azione ha fatto i Congressi, ha degli organi. decideremo insieme e qualunque decisione sarà una decisione che deve mettere l'interesse nazionale davanti a ogni altra considerazione". Lo ha detto Carlo Calenda presentando l'ingresso di Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna in Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Qualunque decisione sullela prenderemo insieme nei. Azione ha fatto i Congressi, ha degli organi.insieme e qualunque decisione sarà una decisione che deve mettere l'interesse nazionale davanti a ogni altra considerazione". Lo ha detto Carlopresentando l'ingresso di Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna in Azione.

