Avv Grassani: ” Rinunciamo al ricorso al Coni. Cessione Bari o Napoli? Conviene vendere uno dei due club. Vi spiego tutto” (Di venerdì 29 luglio 2022) Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli ha commentato la questione multiproprietà della famiglia De Laurentiis. Mattia Grassani, avvocato di fiducia della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di A Radio Marte. L’avvocato del Napoli nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, si è soffermato sulla questione multiproprietà: “La decisione della FIGC sulla multiproprietà? Minacce non ce ne sono mai state, c’è stato un percorso di giustizia sportiva che in questo pendeva davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Il confronto è sempre stato rispettoso e civile. Noi eravamo fermi sulla posizione che norma che non dovesse essere retroattiva e meno che mai con un’entrata in vigore a poco più di due anni. Questa era la ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 29 luglio 2022) Mattia, avvocato della SSCha commentato la questione multiproprietà della famiglia De Laurentiis. Mattia, avvocato di fiducia della SSC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di A Radio Marte. L’avvocato delnel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, si è soffermato sulla questione multiproprietà: “La decisione della FIGC sulla multiproprietà? Minacce non ce ne sono mai state, c’è stato un percorso di giustizia sportiva che in questo pendeva davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il. Il confronto è sempre stato rispettoso e civile. Noi eravamo fermi sulla posizione che norma che non dovesse essere retroattiva e meno che mai con un’entrata in vigore a poco più di due anni. Questa era la ...

infoitsport : Avv Grassani: ” Rinunciamo al ricorso al Coni. Cessione Bari o Napoli? Conviene vendere uno dei due club. Vi spiego… - napolipiucom : Avv Grassani: ' Rinunciamo al ricorso al Coni. Cessione Bari o Napoli? Conviene vendere uno dei due club. Vi spiego… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Avv. Grassani: 'Caso multiproprietà? Abbiamo ottenuto quello che volevamo, decisione dettata dal buon senso' h… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Avv. Grassani: 'Caso multiproprietà? Abbiamo ottenuto quello che volevamo, decisione dettata dal buon senso' h… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: ON AIR - Avv. Grassani: 'Caso multiproprietà? Abbiamo ottenuto quello che volevamo, decisione dettata dal buon senso' h… -