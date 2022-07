Aurora Ramazzotti rivela la sua lotta quotidiana: "Io non mollo..non me lo perdonerei" (Di venerdì 29 luglio 2022) Aurora Ramazzotti è stanca, ma non vuole arrendersi. In un lungo sfogo sui social, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha spiegato tutte le difficoltà e i problemi che si trova costretta ad affrontare ogni giorno Aurora Ramazzotti ha spesso utilizzato i social per parlare di sé e dei suoi problemi. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non ha mai avuto peli sulla lingua: si può ricordare, ad esempio, quando confessò che essere figlia di due personaggi famosi fosse effettivamente un grande privilegio. La giovane presentatrice aveva, però, aggiunto di non essere mai stata raccomandata e di aver sempre lottato per ottenere ciò che voleva. Nata a Milano il 5 dicembre 1996, Aurora Ramazzotti è cresciuta nel capoluogo lombardo, dove ha studiato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 29 luglio 2022)è stanca, ma non vuole arrendersi. In un lungo sfogo sui social, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha spiegato tutte le difficoltà e i problemi che si trova costretta ad affrontare ogni giornoha spesso utilizzato i social per parlare di sé e dei suoi problemi. La figlia di Erose Michelle Hunziker non ha mai avuto peli sulla lingua: si può ricordare, ad esempio, quando confessò che essere figlia di due personaggi famosi fosse effettivamente un grande privilegio. La giovane presentatrice aveva, però, aggiunto di non essere mai stata raccomandata e di aver sempreto per ottenere ciò che voleva. Nata a Milano il 5 dicembre 1996,è cresciuta nel capoluogo lombardo, dove ha studiato ...

