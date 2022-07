Aurora Ramazzotti e gli haters: “È bullismo, ogni giorno sono a tanto così dal mollare“ (Di venerdì 29 luglio 2022) Ama sfogarsi sui social, Aurora Ramazzotti, un quarto di secolo e tante esternazioni su temi spinosi che hanno fatto e continuano far discutere. Dopo l’ironica polemica scatenata dai capezzoli in vista, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti torna a denunciare su Instagram gli haters, buttando giù parole pesanti e accuse precise: “Atti di bullismo, ogni giorno sono a tanto così dal mollare”, la sua denuncia social. Ma non si perde d’animo la conduttrice e influenzer che – mostrandosi in foto provata ma non arresa – commenta con un laconico “non si può piacere a tutti”. Aurora Ramazzotti, 25 anni, e la foto ‘incriminata’ postata su ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 29 luglio 2022) Ama sfogarsi sui social,, un quarto di secolo e tante esternazioni su temi spinosi che hanno fatto e continuano far discutere. Dopo l’ironica polemica scatenata dai capezzoli in vista, la figlia di Michelle Hunziker ed Erostorna a denunciare su Instagram gli, buttando giù parole pesanti e accuse precise: “Atti didal”, la sua denuncia social. Ma non si perde d’animo la conduttrice e influenzer che – mostrandosi in foto provata ma non arresa – commenta con un laconico “non si può piacere a tutti”., 25 anni, e la foto ‘incriminata’ postata su ...

GiusCandela : Aurora Ramazzotti non è vittima di pregiudizi, degli hater magari sì. Quelli li hanno tutti. In generale fa i conti… - LoisPatricePew1 : Alla fine Aurora Ramazzotti è una ragazza come tante altre, carina, niente di che, che ha dalla sua un cognome e de… - fghiosso : RT @NelloAlfie: C'è stato un mese della sua vita in cui Aurora Ramazzotti non abbia fatto piagnistei contro gli hater? Sorella, è la vita.… - specialgia : RT @_Meli_P: Aurora Ramazzotti ci staresti sul cazzo pure se fossi la figlia di Ciro il pizzaiolo dormi serena - aleblueskyeyes : Aurora Ramazzotti ha ragione quando si lamenta di essere stata giudicata e sminuita fin da piccola con il 'sei figl… -