Aurora Ramazzotti contro l'odio social: 'Non mollo perché vincerebbero loro, ma sono a tanto così' (Di venerdì 29 luglio 2022) La strada verso il successo è ripida, accidentata e costellata di haters . Lo sa bene Aurora Ramazzotti , che con l' odio social ha imparato a convivere fin da adolescente. Figlia d'arte, è cresciuta ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) La strada verso il successo è ripida, accidentata e costellata di haters . Lo sa bene, che con l'ha imparato a convivere fin da adolescente. Figlia d'arte, è cresciuta ...

chiccamari : RT @cla_mercury: Cosa deve fare Aurora?Sparire dai social?Fare la cassiera o cameriera?Rinnegare il suo nome?No, lei sarà per sempre una Ra… - Profilo3Marco : RT @GiorgiDeMa: Quello che mi piace di Aurora Ramazzotti è che il pensiero di non essere evidentemente capace a fare spettacolo non la sfio… - Profilo3Marco : RT @EliiiLuc: Aurora Ramazzotti io lo so che ti cercherai su questo maledetto social quindi sono qui per dirti che sei pazzesca e sei più f… - Profilo3Marco : RT @GiusCandela: Aurora Ramazzotti non è vittima di pregiudizi, degli hater magari sì. Quelli li hanno tutti. In generale fa i conti solo c… - Profilo3Marco : RT @NelloAlfie: C'è stato un mese della sua vita in cui Aurora Ramazzotti non abbia fatto piagnistei contro gli hater? Sorella, è la vita.… -