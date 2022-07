Aurora Ramazzotti al centro della bufera: “È bullismo” (Di venerdì 29 luglio 2022) Aurora Ramazzotti, fin da bambina, è stata sotto i riflettori. Essere la figlia di due personaggi pubblici come Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, infatti, espone, irrimediabilmente, a commenti di diverso genere. La ragazza, già in passato, aveva affrontato l’argomento con i suoi follower. Adesso, però, ha deciso di tornare sulla questione per provare a dimostrare a tutti chi è veramente. Aurora Ramazzotti si difende dal pregiudizio: “Accettare il rovescio della medaglia” Aurora Ramazzotti viene spesso presa di mira. Gli utenti dei social network, infatti, non fanno altro che paragonarla a sua madre. Più volte, è stata accusata di non avere le carte in regola per entrare a far parte del mondo dello spettacolo e di aver potuto accedere a determinate ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 29 luglio 2022), fin da bambina, è stata sotto i riflettori. Essere la figlia di due personaggi pubblici come Erose Michelle Hunziker, infatti, espone, irrimediabilmente, a commenti di diverso genere. La ragazza, già in passato, aveva affrontato l’argomento con i suoi follower. Adesso, però, ha deciso di tornare sulla questione per provare a dimostrare a tutti chi è veramente.si difende dal pregiudizio: “Accettare il rovesciomedaglia”viene spesso presa di mira. Gli utenti dei social network, infatti, non fanno altro che paragonarla a sua madre. Più volte, è stata accusata di non avere le carte in regola per entrare a far parte del mondo dello spettacolo e di aver potuto accedere a determinate ...

