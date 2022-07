Atp di Umago, Sinner e il derby Cecchinato e Agamennone: oggi i quarti di finale (Di venerdì 29 luglio 2022) Umago – C’è davvero tanta Italia in campo nella giornata riservata ai quarti di finale al “Plava Laguna Croatia Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Si comincia sul Centrale con il derby tricolore tra Marco Cecchinato e Franco Agamenone. Il 29enne palermitano, n.151 del ranking, passato attraverso le qualificazioni ma trionfatore nell’edizione del 2018, dopo aver superato il croato Poljicak, n.537 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, ha colto il successo più prestigioso di questo 2022 aggiudicandosi in due set la sfida azzurra contro Lorenzo Musetti, n.31 ATP (“best ranking”) ed ottava testa di serie, reduce dal suo primo titolo nel circuito maggiore conquistato ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 29 luglio 2022)– C’è davvero tanta Italia in campo nella giornata riservata aidial “Plava Laguna Croatia Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di, in Croazia. Si comincia sul Centrale con iltricolore tra Marcoe Franco Agamenone. Il 29enne palermitano, n.151 del ranking, passato attraverso le qualificazioni ma trionfatore nell’edizione del 2018, dopo aver superato il croato Poljicak, n.537 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, ha colto il successo più prestigioso di questo 2022 aggiudicandosi in due set la sfida azzurra contro Lorenzo Musetti, n.31 ATP (“best ranking”) ed ottava testa di serie, reduce dal suo primo titolo nel circuito maggiore conquistato ...

Eurosport_IT : ZEPPIERI NON SI FERMA! ?????? Dopo la prima vittoria nel circuito ATP arriva anche il 2° successo: l'azzurro continu… - Eurosport_IT : AGAMENONE NON SI FERMA PIÙ ?????? Il 29enne azzurro centra il secondo successo ATP in carriera contro Baez, testa di… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 Umago, #Alcaraz ai quarti Battuto lo slovacco #Gombos 6-2, 6-3 #SkySport #SkyTennis - OA_Sport : Proseguirà oggi la scalata di Agamenone e Zeppieri? - sportal_it : ATP Umago: per Marco Cecchinato altro derby, contro la sorpresa Franco Agamenone -