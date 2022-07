Atletico Madrid, Cerezo: «Molina l’ultima acquisto che ci serviva» (Di venerdì 29 luglio 2022) Il presidente dell’Atletico Madrid Cerezo ha parlato dell’arrivo di Molina ai Colchoneros Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, in conferenza stampa ha parlato dell’arrivo di Molina dall’Udinese. LE PAROLE – «Con questo acquisto accogliamo l’ultimo pezzo che stavamo cercando. Ripeto, per i giornalisti: con Molina la nostra dirigenza sportiva ha coperto l’ultima casella vuota e che cercavamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Il presidente dell’ha parlato dell’arrivo diai Colchoneros Enrique, presidente dell’, in conferenza stampa ha parlato dell’arrivo didall’Udinese. LE PAROLE – «Con questoaccogliamo l’ultimo pezzo che stavamo cercando. Ripeto, per i giornalisti: conla nostra dirigenza sportiva ha copertocasella vuota e che cercavamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

