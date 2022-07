Atletica | Mondiali Under 20 | i convocati dell’Italia C’è Mattia Furlani! Spiccano Mori e Seramondi

(Di venerdì 29 luglio 2022) I20 dileggera andranno in scena a Cali (Colombia) dal 1° al 6 agosto. L’Italia sarà presente all’appuntmento con 46 azzurri (27 uomini, 19 donne). Il nome di lusso è quello diFurlani, reduce dal doppio trionfo agli Europei18 tra salto in lungo e salto in alto. Il laziale cerca un altro colpaccio nella categoria giovanile superiore. Da evidenziare anche altri nomi di lusso come Alessia(prima al mondo in stagione nei 400 ostacoli), Rachele(lancio del martello) e Francesco Pernici (800 metri). Possono ambire a un risultato importante anche Edoardo Stronati (alto), Marta Amani (lungo), Benedetta Benedetti (disco), Federico Morseletto (triplo), Simone Bertelli (asta). Presente anche l’18 ...

Aidileggera di Eugene che si sono conclusi a metà luglio, due donne hanno scioccato appassionati e tecnici: Sydney McLaughlin , 22 anni americana, e Tobi Amusan , 25 anni, ...Antonella Palmisano, medaglia d'oro a Tokyo nella 20 km di marcia, in un'intervista a Oasport ha raccontato l'infortunio che non le ha permesso di partecipare aidiin Oregon. "A livello fisico, rispetto a tutti gli altri anni in cui ho sempre cercato di portare a casa delle gare anche realizzando dei 'miracoli', adesso è tutta un'altra ...I tempi di McLaughlin nei 400 ostacoli donne, di Amusan nei 100 ostacoli ma anche l’argento di Benjamin Rai fanno discutere: la prima ha calzato delle New Balance non in commercio, la seconda delle Ad ...Il suo sogno da piccolo era quello di diventare un grande dello sport e svettare in pista nell'atletica la sua disciplina preferita che ancora oggi pratica ...