Atletica, l'Italia agli Europei con il (quasi) forfait di Palmisano, i dubbi di Jacobs e Tamberi, la certezza Stano (Di venerdì 29 luglio 2022) Antonella Palmisano ha saltato i Mondiali e al 99,9% dovrà rinunciare anche agli Europei, in programma dal 15 al 21 agosto. La Campionessa Olimpica della 20 km di marcia sta facendo i conti con un problema fisico che sembra non darle tregua e che di fatto le ha impedito di prendere parte ai due appuntamenti più importanti di questa stagione. Anche altri due Campioni Olimpici si sono trovati fortemente debilitati nel corso di questa annata agonistica, non riuscendo a rendere come si sarebbero aspettati. Marcell Jacobs ha dovuto fronteggiare una serie infinita di ostacoli: la gastroenterite a Nairobi, poi il fastidio al bicipite femorale sinistro e la noia al gluteo, infine la contrattura all'adduttore destro poi rivelatasi lesione. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è dovuto ritirare prima della semifinale dei ...

