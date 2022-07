Atalanta: sconfitta di misura nell’amichevole contro il Newcastle, il risultato è di 1-0 (Di venerdì 29 luglio 2022) L’Atalanta esce sconfitta dalla gara contro il Newcastle per 1-0 nell’amichevole precampionato. Una gara non troppo entusiasmante quella del St. James’ Park di Newcastle, che viene decisa da un calcio di rigore messo a segno da Chris Wood. Meglio gli inglesi, soprattutto dal punto di vista atletico, anche se il tutto può essere giustificato dal fatto che la Premier League prenderà il via una settimana prima della Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) L’escedalla garailper 1-0precampionato. Una gara non troppo entusiasmante quella del St. James’ Park di, che viene decisa da un calcio di rigore messo a segno da Chris Wood. Meglio gli inglesi, soprattutto dal punto di vista atletico, anche se il tutto può essere giustificato dal fatto che la Premier League prenderà il via una settimana prima della Serie A. SportFace.

