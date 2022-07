‘Assange libero!’ L’appello del Nobel per la Pace Esquivel (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le sofferenze che Julian Assange sta patendo per la sua ingiusta detenzione sono provocate dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna che vogliono silenziare e punire un giornalista che ha avuto il coraggio e l’etica professionale di pubblicare informazioni sui crimini commessi dagli Stati Uniti in Irak e in Afghanistan”. Così il pacifista argentino Adolfo Maria Pérez Esquivel (nato a Buenos Aires, 26 novembre 1931) e vincitore del premio Nobel per la Pace nel 1980, rinnova il suo “Appello urgente” per la liberazione del fondatore di Wikileaks. Esquivel, architetto e scultore, è nato a Buenos Aires il 26 novembre del 1931. Ebbe il prestigioso riconoscimento per le denunce contro gli abusi della dittatura militare argentina negli anni settanta del secolo scorso. E ora, a 90 anni, afferma: “Il trattamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le sofferenze che Julian Assange sta patendo per la sua ingiusta detenzione sono provocate dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna che vogliono silenziare e punire un giornalista che ha avuto il coraggio e l’etica professionale di pubblicare informazioni sui crimini commessi dagli Stati Uniti in Irak e in Afghanistan”. Così il pacifista argentino Adolfo Maria Pérez(nato a Buenos Aires, 26 novembre 1931) e vincitore del premioper lanel 1980, rinnova il suo “Appello urgente” per la liberazione del fondatore di Wikileaks., architetto e scultore, è nato a Buenos Aires il 26 novembre del 1931. Ebbe il prestigioso riconoscimento per le denunce contro gli abusi della dittatura militare argentina negli anni settanta del secolo scorso. E ora, a 90 anni, afferma: “Il trattamento ...

nick__67 : RT @andreaalpini3: Oggi girando per Roma ho visto questo cartellone pubblicitario. Se ci fosse la libertà di pensiero e la libertà di fare… - saluti37 : RT @andreaalpini3: Oggi girando per Roma ho visto questo cartellone pubblicitario. Se ci fosse la libertà di pensiero e la libertà di fare… - GoodAppleClub : RT @andreaalpini3: Oggi girando per Roma ho visto questo cartellone pubblicitario. Se ci fosse la libertà di pensiero e la libertà di fare… - DEAcampaign : RT @andreaalpini3: Oggi girando per Roma ho visto questo cartellone pubblicitario. Se ci fosse la libertà di pensiero e la libertà di fare… -

Julian Assange. Incontro a Reggio Emilia con Stefania Maurizi - 29 luglio, ore 21 Assange deve essere libero per il servizio che ha compiuto nei confronti dell'umanità intera, verso le vittime di tortura\crudeltà e i familiari e per aver contribuito decisamente al risveglio dell'... È uscito il nuovo ''Le Siciliane - Casablanca n. 73'' Mi chiedo: Ma se nel tempo saremo tutti sotto l'ombrello della NATO, la NATO a che servirà JULIAN ASSANGE: UOMO LIBERO E TRASPARENTE I più giovani forse non lo conoscono, parte dei meno giovani e ... deve essereper il servizio che ha compiuto nei confronti dell'umanità intera, verso le vittime di tortura\crudeltà e i familiari e per aver contribuito decisamente al risveglio dell'...Mi chiedo: Ma se nel tempo saremo tutti sotto l'ombrello della NATO, la NATO a che servirà JULIAN: UOMOE TRASPARENTE I più giovani forse non lo conoscono, parte dei meno giovani e ...