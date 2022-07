Ascolti TV del 28 Luglio, c’è un vincitore assoluto che ha battuto tutti (Di venerdì 29 luglio 2022) Ogni volta è sicuramente uno scontro aspro tra le varie emittenti televisive. Vediamo, allora, com’è andata la giornata di ieri. La riuscita di un buon prodotto televisivo, lo sappiamo, si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 29 luglio 2022) Ogni volta è sicuramente uno scontro aspro tra le varie emittenti televisive. Vediamo, allora, com’è andata la giornata di ieri. La riuscita di un buon prodotto televisivo, lo sappiamo, si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

robertalombardi : Queste le 9 proposte del @Mov5Stelle per le quali oggi saremmo disposti a votare la fiducia al #Governo. #Draghi ci… - LiciaRonzulli : LA VERITÀ VIENE SEMPRE A GALLA! Come abbiamo detto e ripetuto in ogni sede: il Pd ha provocato, architettato e cau… - BayanSimona : Canim arkadaslar turchi,mi spiegate che tipo di dizi volete?Noi qui dall'Italia scleriamo per la gran parte delle v… - NiccolFrancesc6 : @Telemorente @gxbrijele @OneArtist5 Amici non si è evoluto, ha mandato a puttane tutto ciò che poteva essere. I bas… - TamB29 : L'80% degli ascolti di In nome del padre sono miei ( e pure buona parte di quelli di Lividi sui gomiti), non capisc… -