Arriva il bonus trasporti fino a 60 euro per chi ha redditi bassi. Ecco chi può richiederlo e quali sono le condizioni da soddisfare (Di venerdì 29 luglio 2022) Per Assoutenti è “una misura elettorale che non risolve il problema delle enormi spese a carico dei cittadini sul fronte dei trasporti”. Tant’è: a fronte del caro energia e dell’inflazione galoppante il ministro del Lavoro Andrea Orlando e quello delle Infrastrutture Enrico Giovannini hanno finalmente firmato il decreto attuativo del bonus trasporti di 60 euro previsto dal decreto Aiuti approvato lo scorso maggio. E’ riservato agli utenti del trasporto pubblico che nel 2021 non abbiano superato i 35mila euro di reddito complessivo. La misura, operativa da settembre, avrà un costo di 79 milioni di euro e, secondo Giovannini, “coprirà un milione di abbonamenti”. Il bonus – da richiedere sulla piattaforma al momento in fase di perfezionamento tramite Spid o Carta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Per Assoutenti è “una misura elettorale che non risolve il problema delle enormi spese a carico dei cittadini sul fronte dei”. Tant’è: a fronte del caro energia e dell’inflazione galoppante il ministro del Lavoro Andrea Orlando e quello delle Infrastrutture Enrico Giovannini hanno finalmente firmato il decreto attuativo deldi 60previsto dal decreto Aiuti approvato lo scorso maggio. E’ riservato agli utenti del trasporto pubblico che nel 2021 non abbiano superato i 35miladi reddito complessivo. La misura, operativa da settembre, avrà un costo di 79 milioni die, secondo Giovannini, “coprirà un milione di abbonamenti”. Il– da richiedere sulla piattaforma al momento in fase di perfezionamento tramite Spid o Carta ...

wam_the : Bonus 200 euro su Rdc: come spenderlo e ritirarlo se arriva - Romanvs25 : @summad981 @Rodo97AsRoma Ovviamente non sai leggere perchè ho detto DA 4 mln in su.. matic arriva con i bonus fino a 4,3 e cosi via.. - non_sono_toto : Dal Sole 24Ore arriva la conferma che il bonus 110%, voluto dal 2° governo Conte, ha portato investimenti e benefic… - vvoxonline : #Trasporti: dopo #ESTATE arriva il bonus - partenopeoFNVPN : @ivan__serio Io non credo non sia convinto. Poi prende 800k. 3 mln si arriva con qualche bonus e si sta o si fa 15… -