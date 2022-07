Arresto cardiaco | un gas per guarire | prima mondiale a Milano

(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Un semplice gas, l’Argon, potrebbe cambiare radicalmente le prospettive di guarigione nelle persone in: sarebbe in grado di preservare il più possibile il cervello dei pazienti, limitando di molto i danni neurologici e migliorando sensibilmente il recupero delle funzioni cognitive. Al Policlinico diè in corso uno studio ad hoc per dimostrarlo ed è appena stato trattato con Argon il primo paziente al mondo, annuncia l’Irccs di via Sforza. Si tratta di un uomo di circa 60 anni, che dopo una settimana di ricovero è già tornato a casa “in perfette condizioni”, riferiscono i sanitari. A dispetto delle statistiche secondo cui, invece, in Italia solo l’8% dei pazienti sopravvive a unsenza gravi esiti neurologici o senza disabilità. L’idea di ...

