fisco24_info : Argotec, piano da 100 assunzioni in Italia e Usa: Azienda aerospaziale torinese, continuiamo a crescere -

Agenzia ANSA

L'azienda aerospaziale torineseha lanciato unstraordinario di assunzioni per le sue sedi italiana e Usa: sono 100 le figure ricercate, tra ingegneri aerospaziali, elettronici, meccanici, informatici, laureati in ...L'Italia ha avuto un ruolo di primonella costruzione della Iss dato che ha contribuito molto ... assieme ad, vari esperimenti di biologia e fisica, durante la missione di Luca Parmitano ... Argotec, piano da 100 assunzioni in Italia e Usa - Economia Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'azienda aerospaziale torinese Argotec ha lanciato un piano straordinario di assunzioni per le sue sedi italiana e Usa: sono 100 le figure ricercate, tra ingegneri aerospaziali, elettronici, meccanic ...