Ardea, non solo a scuola: 13enne presa a pugni dai bulli anche alle giostre di Torvaianica. “Mentre mi picchiavano ridevano” (Di venerdì 29 luglio 2022) Sembra non esserci fine all’incubo di una ragazzina di Ardea, Claudia (nome di fantasia), presa di mira dai bulli prima a scuola e ora durante le vacanze. E’ successo nella serata del 26 luglio scorso: la 13enne è stata raggiunta alle giostre di Torvaianica ed è stata nuovamente picchiata. 14enne di Ardea presa a pugni alle giostre di Torvaianica Stando a quanto ricostruito la giovane si trovava in compagnia di alcuni amici alle giostre di Via Danimarca a Torvaianica, dopo essere stata accompagnata dalla mamma. Ad un certo punto però, nel corso della serata, la giovane si allontana un momento per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022) Sembra non esserci fine all’incubo di una ragazzina di, Claudia (nome di fantasia),di mira daiprima ae ora durante le vacanze. E’ successo nella serata del 26 luglio scorso: laè stata raggiuntadied è stata nuovamente picchiata. 14enne didiStando a quanto ricostruito la giovane si trovava in compagnia di alcuni amicidi Via Danimarca a, dopo essere stata accompagnata dalla mamma. Ad un certo punto però, nel corso della serata, la giovane si allontana un momento per ...

CorriereCitta : Ardea, non solo a scuola: 13enne presa a pugni dai bulli anche alle giostre di Torvaianica. “Mentre mi picchiavano … - kuzc0spoison : RT @kiaro_oscuro: #Meloni e Fratelli d’Italia, I “coerenti” che “Non siamo tutti criminali come i criminali in partito dei casi LobbyNera,… - ADELSONMORAESD4 : RT @Rebeka80721106: @GuernseyJuliet @AlessandraCicc6 @BrindusaB1 @emanuelaneri14 @lagatta4739 @lomazzi_r @gherbitz @alecoscino @SorayaFasul… - elipez58 : RT @Rebeka80721106: @GuernseyJuliet @AlessandraCicc6 @BrindusaB1 @emanuelaneri14 @lagatta4739 @lomazzi_r @gherbitz @alecoscino @SorayaFasul… - gherbitz : RT @Rebeka80721106: @GuernseyJuliet @AlessandraCicc6 @BrindusaB1 @emanuelaneri14 @lagatta4739 @lomazzi_r @gherbitz @alecoscino @SorayaFasul… -