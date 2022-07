Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa anticipa il ritorno del Batman di Ben Affleck (Di venerdì 29 luglio 2022) A sorpresa, Ben Affleck fa marcia indietro sulla decisione di dire addio a Batman, lo ritroveremo nei panni dell'eroe in Aquaman e il Regno Perduto. È ufficiale: Ben Affleck tornerà nei panni di Batman in Aquaman e il Regno Perduto. a confermare la notizia è la star del film Jason Momoa, che interpreta il semidio acquatico Arthur Curry, pubblicando su Instagram alcune foto che lo vedono riunito al collega. "RIUNITI", scrive Momoa nel post che accompagna le foto. "Bruce e Artur. Ti voglio bene Ben e mi manchi. Il tour degli studios di WB ha appena esplorato il mio set anticipando tutte le grandi sorprese in arrivo con Aquaman 2" ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 luglio 2022) A sorpresa, Benfa marcia indietro sulla decisione di dire addio a, lo ritroveremo nei panni dell'eroe ine il. È ufficiale: Bentornerà nei panni diine il. a confermare la notizia è la star del film, che interpreta il semidio acquatico Arthur Curry, pubblicando su Instagram alcune foto che lo vedono riunito al collega. "RIUNITI", scrivenel post che accompagna le foto. "Bruce e Artur. Ti voglio bene Ben e mi manchi. Il tour degli studios di WB ha appena esplorato il mio setndo tutte le grandi sorprese in arrivo con2" ...

