Aquaman 2 | Ben Affleck ci ripensa | sarà di nuovo Batman | parola di Jason Momoa

Ben Affleck avrebbe cambiato idea sull'addio a Batman. Il divo tornerà nei panni del Cavaliere Oscuro in Aquaman e il Regno Perduto. Ad annunciare l'inaspettato dietrofront ci ha pensato Jason Momoa, volto del semidio acquatico targato DC Comics. Reduce dalle recenti nozze con Jennifer Lopez, Ben Affleck sarebbe tornato nuovamente a lavoro. Il divo hollywoodiano, a partire dal 2016, ha ricoperto il ruolo di Batman nei diversi progetti diretti da Zack Snyder. Il suo debutto nei panni del Cavaliere Oscuro è avvenuto in Batman v Superman: Dawn of Justice, è proseguito con un cameo in Suicide Squad (2016, David Ayer) e nelle due versioni di Justice League. Dopo la Snyder's Cut, Affleck avrebbe scelto di non rivestire più i panni di Bruce Wayne.

